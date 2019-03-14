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KOBİ’lerin istihdam seferberliğine katkıda bulunması sağlandı

Online ön muhasebe programı Paraşüt, ‘Teşvikmatik’ hizmeti ile KOBİ’lerin istihdam seferberliğinde yer almalarının önünü açılıyor, karmaşık hesaplamalar ile uğraşmadan SGK prim teşviklerinden yararlanmalarını sağlanıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 14:59
KOBİ’lerin istihdam seferberliğine katkıda bulunması sağlandı

Online ön muhasebe programı Paraşüt, ‘Teşvikmatik’ hizmeti ile KOBİ’lerin istihdam seferberliğinde yer almalarının önünü açılıyor, karmaşık hesaplamalar ile uğraşmadan SGK prim teşviklerinden yararlanmalarını sağlanıyor.



Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını kolaylaştırmak için geliştirilen online ön muhasebe programı Paraşüt, “Teşvikmatik” hizmeti ile 2018 yılında toplam 5 milyon TL değerinde SGK teşvik hesaplaması yaparak, binlerce KOBİ’nin istihdam seferberliğine katkıda bulunmasına aracı oldu. Yapılan bilgilendirmeye göre Teşvikmatik hizmeti ile kullanıcılarının her ay toplam 700 bin TL değerinde teşvikten yararlanmasına katkı sunuldu. Bu sayede KOBİ’lerin hem işsizliğin önlenmesinde aktif olarak rol üstlenmelerinin önünü açılıyor hem de en önemli gider kalemlerinden olan personel masraflarından büyük ölçüde tasarruf etmelerini sağlanıyor.



“İstihdam seferberliğine katkıda bulunuyor ve KOBİ’lerin maliyetlerini azaltıyoruz”



Şirketin Kurucu Ortağı Sean Yu, sundukları hizmet sayesinde küçük işletmelerin masrafları azaltmak için personel işten çıkarma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.



Sean Yu, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Teşvikmatik ile tanışan işletmeler hem son altı ayda yararlanabilecekleri teşviklerin bilgisini ücretsiz ediniyor hem de her ay yararlanabilecekleri teşviklerin SGK sistemine yüklemeye hazır raporunu edinebiliyor. Kısa sürede işletmelerden büyük ilgi gören Teşvikmatik, başvuru sürecindeki karmaşayı azaltan yapısıyla mali müşavirler için de çok büyük kolaylık sağlıyor. Teşvikmatik’te olduğu gibi Paraşüt’ün özelliklerini hem müşterilerimizin hem de mali müşavirlerimizin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Üzerinde çalıştığımız yeni hizmetlerimiz ile daha mutlu işletme sahipleri yaratmayı hedefliyoruz.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:59
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