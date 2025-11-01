KOBİ’lere yeni nefes yolda! TOBB’dan üçüncü destek paketi geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir temaslarında reel sektöre yönelik yeni destek müjdesi verdi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Uluönder Mahallesi'nde TOBB tarafından yaptırılan Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Lisesi’nin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini Vali Aksoy ve beraberindekilerle birlikte kesen Hisarcıklıoğlu, sınıfları gezerek görevlilerden okulla ilgili bilgi aldı. Ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, sanayicilerle bir araya geldi.

“Türkiye’de bir numarasınız”

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’in 849 farklı sanayi ürünü ürettiğini belirterek, “Eskişehir, yüksek katma değerli sanayisiyle, girişimci gücüyle, üretim kültürüyle, beşeri sermayesiyle, Batı Anadolu’nun gözbebeği ve çekim merkezidir. Birinde alt yapı çalışması devam eden, 3 OSB’miz bulunmaktadır. İlk milli otomobilimiz Devrim’i üreten Eskişehir, bugün ileri teknoloji ürünlerin üretildiği, bir marka şehirdir. Sizler, 849 farklı sanayi ürünü üretilebiliyorsunuz. Bunların 176’sındaki üretim kapasitesiyle, Türkiye’de ilk 3’tesiniz, 54’ündeyse, Türkiye’de bir numarasınız. Yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, iş hayatında hem ayakta kalıp hem de böyle başarı hikâyeleri yazabilmek, herkesin harcı değil. Bu nedenle, buradaki müteşebbis dostlarımla ve sizlerin nezdinde tüm sanayici kardeşlerimle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Allah sizlerin çalışmasından, gayretinden, Eskişehir’e ve ülkemize kattığınız değerlerden razı olsun diyorum” dedi.

'Kamunun desteğine ihtiyacımız var'

Uzak Doğu'dan gelen ithalatın haksız ve yıkıcı rekabete yol açtığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak buna karşı strateji oluşturmak gerekiyor. Geleneksel pazarlarda giderek artan Çin rekabeti, agresif fiyatlanmaya karşı ihracatçılara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansın sağlanması gerekiyor. Küresel değerleri üretimle markalaşan, teknolojiyle büyüyen bir sanayi ülkesi bizim hedefimiz olmak durumunda. Bu dönüşüm yalnızca ekonomiyi değil Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücünü de şekillendirmektedir. Sanayicimiz de buna uygun dönüşmeli, kamunun da desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Üçüncü desteği başlatacağız”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için TOBB'un Nefes Kredisi uygulamasını başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ilk 2 pakette 55 milyar lirayı üyelere ulaştırdıklarını söyledi. Üçüncü paketinde kısa sürede başlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Önce 30 milyar lira onay almıştık. Düşük faizli, kredi 30 milyar lira ki 30 milyar denizde bir damla su. İhtiyacımız çok ama bir damla su. Bu, sanayici kardeşlerimiz için küçük ölçekli üyelerimiz açısından önemliydi. Onlara ulaştırdık. Zaten 30 milyar lira, 2 günde bitti. Hemen akabinde yine ikinci paketin iznini aldık. 25 milyar liralık ikinci paketin onayını aldık. Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda üçüncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.