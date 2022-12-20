KOBİ'lere müjdeli haber geldi! KOSGEB’ten büyük destek Bu fırsatı kaçırmayın

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında çıkılan çağrıya iş fikri olan ancak 2019 sonrası işletmesi olmayan, 35 yaşından küçük girişimci adayları başvurabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalara 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini açıkladı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Varank, Kayseri temasları kapsamında Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Aralık ayı meclis toplantısına katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu toplantıda Bakan Varank, KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde hayata geçirdiği ve ilki Kayseri'de uygulanacak bölgesel ve sektörel çağrıyı açıkladı.

SADECE KAYSERİ'YE DÖNÜK

Bakan Varank, meclis toplantısında yaptığı konuşmada özellikle mobilya sektörünün Kayseri için çok önemli olduğunu ifade ederek "Mobilya sektöründe de aslında biz yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri'ye dönük ileri girişimcilik destek programı çağrısına çıkıyoruz." dedi.

YETER Kİ YENİ OYUNCULAR ÇIKSIN

Mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalara destek vereceklerini kaydeden Bakan Varank, "Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar KOBİ'lerimize destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiyi geliştirilsin, yeni oyuncular çıksın, bunu görelim. Bu çağrıyı da açıyoruz. Buradan duyurmuş olalım. Biz mobilya sektörüne dönük ileri girişimcilik çağrısını başlattık. 1 milyon liraya kadar buradan firmalarımıza destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİKTE İLK KEZ ÇAĞRILI DESTEK

KOSGEB, 2019 yılında başlattığı İleri Girişimci Destek Programı ile girişimcilerin teknoloji düzeylerine bakarak 375 bin liraya kadar destek sağlıyor. Bu destek programında ilk kez bir çağrıya çıkıldı. "Kayseri İlinde Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler" başlıklı çağrı, 30 Aralık 2022'ye kadar açık kalacak.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Çağrıya, Kayseri ilinde mobilya sektöründe faaliyet gösterecek, 2019 sonrası işletmesi bulunmayan, 35 yaş altındaki girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. KOSGEB'in online İleri Girişimci Eğitimini tamamlaması gereken adaylardan en az lise mezunu olması ve işletmesini ileri girişimci faaliyet alanlarında kurması şartı aranacak. Girişimci adaylarından iş fikirlerinde mobilya sektörünün sorunlarına çözüm bulacak teknolojileri barındırması istenecek. Yazılım, dijital çözümler, geri dönüşüm gibi alanlardaki iş fikirleri değerlendirilmeye alınacak.

EĞİTİM VE MENTORLÜK

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınan teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 30 girişimci adayına Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından eğitim ve mentorlük hizmeti verilecek. Eğitim ve mentorlük sürecinin ardından girişimcilerin 6 ay içerisinde iş fikrini hayata geçirerek işletmesini kurması gerekecek.

DESTEK KALEMLERİ

Bu süreçte KOSGEB, 30 girişimci adayına 1 milyon liraya kadar destek verecek. Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için 300 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı ve ham madde giderleri için 250 bin lira üst limitli desteği kullanabilecek. Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına işletmesini kurması amacıyla da 20 bin liraya kadar da kuruluş desteği verilecek.

SIRADA YENİ İLLER VE SEKTÖRLER VAR

KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik sektörel çağrılara çıkacak. Böylece yeni destek modelini Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayacak.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Başvuru sahibi gerçek kişiler, "https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration" linkinde kendilerini İleri Girişimci olarak kayıt ettikten sonra sırasıyla "https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler" linkinden

1- "İleri Girişimci Destek Programı" ,

2- "İleri Girişimci Destek Programı Başvurusunu" tıklayarak TC numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yaparak teklif çağrısına başvurabilecek.