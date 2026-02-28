KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan Türkiye’nin 12’nci Model Fabrikası’nda KOBİ’lere yönelik destek paketinin detaylarını paylaştı.

“Sıradan bir yatırım kararı değildi”

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Model Fabrikanın açılışına katıldı. Türkiye’nin 12. Model Fabrikası Denizli Sanayi Odası’nın girişimleriyle Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçirildi. Model Fabrika açılış töreninde konuşan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimizin ilk günlerinde önümüze gelen en önemli sorumluluklardan biri Model Fabrika projesiydi. Bu görev, bizim için sıradan bir yatırım kararı değildi; bir vizyon meselesiydi. Çünkü Denizli üreten ve dünya ile entegre bir şehir. İhracatıyla, girişimci ruhuyla, değişime açık vizyonuyla Türkiye’nin öncü sanayi merkezlerinden biri. Sanayicimizin temel sorunlarının ve sahadaki ihtiyacın Model Fabrikanın sunduğu yaklaşım ile örtüştüğünü daha en başında gördük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile imzaladığımız protokol sonrasında, Bakanlığımızın ve bağlı kurumlarımızın güçlü desteğiyle, süreci büyük bir titizlikle yürüttük. Çok kısa sürede tamamlanan altyapı çalışmalarıyla, Türkiye’de en hızlı hayata geçirilen Model Fabrikalarından biri olmayı başardık. Bugün 1,3 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip, bin 200 metrekare kapalı alanı ve 400 kilowatt kurulu gücü bulunan bir merkezden söz ediyoruz. Geniş paydaş temsilini esas alan bir Yönetim Kurulu yapısı kurduk, Odamız, Pamukkale Üniversitesi Teknokent, Denizli OSB, Demi OSB ve alanında yetkin profesyonel kadrosuyla hizmet veren bir verimlilik üssünü Denizli’ye kazandırdık" dedi.

"Model Fabrika ile kapasite yüzde 48 arttı”

Model fabrikanın ilk faz çıktılarının dikkat çeken Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bu merkez, Denizli Organize Sanayi Bölgemizin tam kalbinde yer alıyor. Sanayicinin üretim yaptığı alanla iç içe, sahadan kopmadan çalışan bir yapı kurguladık. Çünkü biliyoruz ki verimlilik masa başında değil, üretim hattında inşa edilir. Tamamlanan ilk programlar bize gösterdi ki, Model Fabrikanın çıktıları çarpıcı. İlk faz uygulamalarda teslimat sürelerinde yüzde 35’e varan iyileşme, kapasitede yüzde 48’e varan artış, genel verimlilikte yüzde 56’ya varan kazanımlar sağlandı. En dikkat çekici sonuçlardan biri de projelerin geri dönüş süresi oldu. Yapılan harcamaların firmalara geri dönüşü 1 ila 5 ay arasında gerçekleşti. Bu veriler şunu açıkça ortaya koyuyor: Bu merkez maliyetleri azaltan, zamanı verimli kullandıran ve rekabet gücünü artıran bir yatırımdır. Bu yaklaşımı yalnızca Model Fabrika ile sınırlı görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bu kompleksin içinde hizmete başlaması planlanan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi’nin çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

"UNDP, Türkiye’de model fabrika deneyimini tanıtmaya devam edecektir"

Model Fabrika açılış törenine katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana ivkovi, "Bugün burada Birleşmiş Milletler Kalkınma programı adına sizlerle Model Fabrika açılışı kapsamında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği ev sahipliği yapan Denizli Model Fabrikasının kurulmasına yönelik güçlü liderlik kararlı destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Sanayi Odasına içten teşekkürlerimi sunarım. Sadece özüne baktığımızda Model Fabrika yaklaşımı, rekabetçilik demektir. Bu yaklaşım ise KOBİ’lerin insan kaynağı zaman ve enerji gibi kaynakların çok daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Daha da karmaşık hale gelen küresel ekonomide dayanıklılıklarını da güçlendirecektir. Türkiye dijital bir yeşil dönüşüm gündemini ilerletirken Model Fabrikada işletmelerinin kolaylık sağlamasına, yenilik yapmasına ve büyümesine destek olmasında kritik bir rol oynamaya devam edecektir. Bu modelin temel güçlü yönlerinden biri de ölçeklendirile bilirliğidir. Türkiye Model Fabrika modelini uluslararası bir referans noktası haline getirmiştir. Türkiye sanayi dönüşümünde pratik ve yüksek etkili yaklaşımlar arayan ülkeler için bir rol model olarak görülmektedir. Yakın zamanda Kazakistan’dan yapılan inceleme amaçlı ziyaretler bizde tam olarak bunu göstermektedir. Yeniliği baktığımızda UNDP, Türkiye’de model fabrika deneyimini bölgesel ve küresel düzeyde tanıtmaya devam edecektir. Denizli’de açılışını yaptığımız Model Fabrika kapsayıcı, verimlilik odaklı ve sürdürülebilir sanayi kalkınması arayan ülkeler için oldukça değerli dersler sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dijital dönüşüme 226 milyon lira nakit destek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda her alanda yerli ve milli kapasiteyi güçlendiren çok yönlü ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa’da birinci olduğumuzu vurguladı. 23 yılda teknoloji alanında yıllık ürün ihracatı 36 milyar dolardan, 273 milyar doları aştığını vurgulayan Bakan Kacır, "Ulaştığımız bu seviye, bizler için çok daha büyük hamlelerin başlangıcıdır. Hedefimiz; ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımaktır. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir. Bu doğrultuda; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapımızı bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm hamlelerini hayata geçiriyoruz. Dijital Dönüşüm Programıyla; firmalarımızın teknolojik olgunluk seviyelerini yükseltmeye, üretim süreçlerini akıllı sistemlerle modernize etmeye ve dijital altyapılarını güçlendirmeye dönük yatırım projelerine yeni teşvik sistemimizle stratejik teşvikler sunuyoruz. 226 milyon liraya kadar nakit destek, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Dijital dönüşümün tabana yayılması ve kalıcı rekabet gücü üretmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağladığımız 300 milyon avro kaynağı, KOSGEB eliyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdik" dedi.

"Verimlilikte yüzde 76’ya varan artış sağladı"

Model fabrikalardan "öğren-dönüş" hizmeti alan işletmeler, yeni makine yatırımı yapmadan verimlilikte yüzde 76’ya varan artış, üretim sürelerinde yüzde 34 kısalma ve üretim miktarında yüzde 140’a ulaşan yükseliş sağladığını vurgulayan Bakan Kacır, "Model fabrikalarımız tam da bu anlayışın sahadaki en başarılı uygulama merkezleri olarak konumlanıyor. Sanayicimizi, emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturan bu "öğren - uygula- dönüş" merkezlerimizin ilkini 2018 yılında hizmete aldık. O günden bugüne üretim süreçlerinde israfın önlenmesi, kalite ve verimin yükseltilmesi, süreçlerin yalınlaştırılmasına dönük önemli kazanımlar elde ettik. Bakınız, model fabrikalarımızdan "öğren-dönüş" hizmeti alan işletmelerimiz; verimlilikte yüzde 76’ya varan artış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 kısalma ve üretim miktarında yüzde 140’a ulaşan artış sağladıklarını ifade ediyor. Bu başarıyı daha da kıymetli kılan, firmaların herhangi bir yeni makine ve teknoloji yatırımı yapmadan sağlamış olmalarıdır. Ortaya koyduğu somut sonuçlar ve sanayicilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda, model fabrikalarımızın sayısını Türkiye genelinde 12’ye ulaştırdık. Bugün de Denizli’nin üretim gücünü artıracak ve verimli kılacak yeni model fabrikamızı hamdolsun devreye alıyoruz. 24 milyon lira yatırımla, üretimin nabzının attığı Denizli Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçirilen dijital dönüşüm üssümüz; Denizli’nin köklü üretim kültürünü yalın üretim felsefesi ve dijital zekâ ile harmanlayacak. Model fabrikamız bünyesinde faaliyet gösterecek "Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi" de enerji verimliliği ölçümleri, karbon ve su ayak izi hesaplamaları ile temiz üretim uygulamalarında sanayicilerimize rehberlik edecek. Güney Ege Kalkınma Ajansımızın 15,5 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen merkezin kurulumunu bu yıl tamamlayacağız. Bizler; Denizli’mizin kalkınmasına, büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yatırımları ivmelendiren teşvik mekanizmalarımız, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ’lere sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle Ege’nin parlayan yıldızı Denizli’yi ihya etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"OSB’lerde SGK desteği"

Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlara yönelik yeni teşvik sistemi kapsamında, istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısı 2 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını yatırım kredilerine 30,1 milyon liraya kadar 9,25 puan faiz/kâr payı desteği ve yüzde 60’a varan vergi indirimi sağlanacağını duyuran Bakan Kacır, "Yeni teşvik sistemimizle şehrimizin Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 30,1 milyon liraya kadar 9,25 puan faiz/kâr payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sac ayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının geçtiğimiz yılki çağrısında Denizli’de gerçekleştirilecek. "Termoregülasyon Battaniye ve Teknik Kumaş Üretimi" ve "Ulaşım Araçları Aksam ve Parçalarında Kullanılan Teknik Tekstil Ürünleri Üretimi" konularında 476 milyon liralık yatırım başvurusu aldık. Program kapsamında bu yıl; Doğa temelli turizm yatırımları, Orta ve yüksek teknoloji makine ve otomasyon sistemleri ile yedek parça üretimi, Yüksek katma değerli teknik tekstil ürünleri ve fonksiyonel kumaş üretimi ve Yüksek katma değerli tel ve kablo üretimi yatırımlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Bu anlayışla Güney Ege Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 526 kalkınma projesine 1,2 milyar lira destek sağladık. Şehrimizin sanayicisi, üreticisi her daim yanında güçlü bir omuz, kuvvetli bir destek olduğunu bilerek, adımlarını güvenle atacak" şeklinde konuştu.

"3 bin 500 lira çalışan desteği"

"İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında, işletmelere 100 milyar liralık finansman imkânı sunulurken, çalışan başına destek tutarı 3 bin 500 liraya çıkarıldığını, firmalar 50 milyon liraya kadar, 6 ayı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli krediye yüzde 23’e kadar düşen finansman maliyetiyle ulaşabileceği müjdesini veren Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın bizzat müjdesini verdiği İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programıyla; tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları dahil ettik. Tüm imalat sanayi firmalarımızın yararlanması için, bankalarımızla birlikte 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk. Program kapsamında; KOBİ’lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız; bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, uygun şartlarda ulaşabilecek. Finansman maliyeti yüzde 33’e kadar düşecek. Finansman programı kapsamında KOBİ’lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da, doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak. Emek yoğun dört sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin, 2025 yılı Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Böylelikle yıllık finansman maliyeti yüzde 23’e kadar düşmüş olacak. Bu kapsamlı finansman programına işletmelerimiz, 2 Mart’tan itibaren başvurabilecek. Denizli, hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı’nın emsal şehri olacak. Sözlerime son verirken Denizli Model Fabrika’mızın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Model Fabrika açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana ivkovi, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli milletvekilleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve sanayiciler katıldı. Kurdele kesiminin ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet Model Fabrikayı inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.