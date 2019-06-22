Kobilerden tekneloji atağı

KOBİ’ler teknolojik dönüşüm ve veri merkezlerine adaptasyon ile birlikte standartlarını yükselterek Türkiye ekonomisine katkılarını arttırmayı hedefliyor.

Son dönemde devlet tarafından ekonomide atılan adımlardan nasibini büyük ölçüde alan KOBİ’ler dijital dönüşüm ve teknoloji alanında atılımlarını hızlandırdı. Teknoloji çağına ayak uydurarak büyümeyi hedefleyen KOBİ’ler bu büyüme ile birlikte veri depolama merkezlerine daha da fazla ihtiyaç duymaya başladı. hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, son dönemlerde devlet tarafından KOBİ’lere verilen önemin ve desteğin arttığına dikkat çekerek “bu önem ve destek ile birlikte KOBİ’lerin büyüme planları da artmaya başladı. KOBİ’lerin büyüme trendi ile birlikte doğru orantılı olarak veri depolama merkezlerine ihtiyaçları da artmış durumda. Ülkemizde yerel veri merkezlerinin sunduğu avantajlar, dijitalleşmeyi çok daha yaygın hale getiriyor. Dolayısıyla güvenilir bir BT altyapısı tercih eden KOBİ’ler verilerine her zaman ulaşmak isteyen ve herhangi bir gecikme yaşamak istemeyen işletmeler, veri merkezlerinden hizmet almayı tercih ediyor” dedi.

Kısa bir süre içinde Türkiye’deki bir çok KOBİ’nin veri merkezleri ile tanışacağını belirten Çakı, “Buluttan sağlanan hizmetler sayesinde büyük işletmelerden, küçüklere hatta şahıslara kadar daha verimli çalışma, düşük maliyet, anında erişim ve güvenlik ile birlikte sunulmuş olacak. Veri merkezlerinin değişimin çekirdeğinde bulunacağı yeni dönem için şimdiden harekete geçmenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Caner Çakı son olarak, bu büyük pazarda rakiplerinden geri kalmamaları için KOBİ’lere 7/24 destek ve hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.