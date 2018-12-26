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KOBİ’ler üretecek Türkiye büyüyecek! 2019 KOBİ yılı olacak

Yeni yıl KOBİ’ler için atılım yılı olacak. 2019 yılı bütçesi 2 milyar 250 milyon lira olarak belirlenen KOSGEB, Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri yerli olarak üretenler ile yüksek teknoloji üretecek KOBİ’lere öncelik verecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:47
KOBİ’ler üretecek Türkiye büyüyecek! 2019 KOBİ yılı olacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ‘yerli ve milli’ üretim artırılmasına yönelik sağlanan teşvikler 2019 yılında daha da artacak. Bu doğrultuda atılan adımlarla KOBİ’ler daha da güçlenecek, ticaret büyürken istihdam da artacak. KOBİ’lere en büyük desteği sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) 2019 yılı bütçesi 2 milyar 250 milyon lira olarak onaylandı.

KOBİGEL ile destek

KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KOBİGEL Programı sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL’lik kaynak sağlanacak” dedi Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti: “Bu destekle 1 milyar 500 milyon TL’lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak.

2 milyar 250 milyonluk bütçe

2019 yılı bütçelerinin 2 milyar 250 milyon lira olarak onaylandığına dikkat çeken KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in, gelecek yıl desteklerini, hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla vereceğini söyledi. Türkiye’nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ’lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, “Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu destek programlarını yürürlüğe koymuş olacağız” dedi.

KOBİ’lerin alacaklarına yönelik düzenleme de 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, KOBİ’lerin ticari alacaklarının garanti altına alınması amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile vadeli mal ve hizmet satışlarının sigortalanması ve ticaretin büyümesi sağlanacak. Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.

Tahsil edilemeyen alacaklar havuzdan karşılanacak

Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında “1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” paylaşımında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:47
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  2. yerli ve milli
  3. KOBİ
  4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB)
  5. KOSGEB
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  7. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  8. Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi
  9. Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu
  10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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