KOBİ’ler Türkiye'nin Trendyol'u ile büyüyor

Pandemi dönemiyle birlikte e-ticaretin gelişimi ve dijitalleşme de hız kazandı. Daha önce internetten alışverişe mesafeli yaklaşanlar bile e-ticarete yönelerek ihtiyaçlarını e-ticaret yoluyla karşıladı. Aynı zamanda fiziksel kanalda ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği ve müşteri sayısının azaldığı bu dönemde e-ticaret, satışa devam etmek isteyen işletmeler için de bir cankurtaran görevi gördü. Trendyol’da satış yapan firma sayısında da hızlı artışlar gerçekleşti.

Trendyol'dan KOBİ'lere 260 milyon TL'lik destek

Pandeminin başında 80 milyon TL’lik KOBİ Destek Paketi’ni devreye alan Trendyol, sonrasında süreyi uzatarak bugüne kadar KOBİ’lere 160 milyon TL tutarında destek sağladı. KOBİ’lerin destek ihtiyacının devam etmesiyle birlikte Trendyol, 100 milyon TL’lik ikinci destek paketini açıkladı. Trendyol, İkinci KOBİ Destek Paketi kapsamında tüm kategorilerdeki on binlerce KOBİ iş ortağı için vade indirimini sürdürüyor. Platform, KOBİ’lere bu yolla toplam 50 milyon TL finansman desteği sunacak. Güçlü pazarlama iletişimi ile platformda satış yapan KOBİ’lerin görünürlüklerini artıran Trendyol, 50 milyon TL’lik ek kaynak ayırarak pazarlama desteğini de devam ettirecek. Trendyol, bir yılda toplam 260 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim destek sağlamış olacak.

Trendyol Akademi ile e-ticarete ilk adım

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile tedarikçilerinin e-ticaret gelişimini destekliyor. Tedarikçiler, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, eticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminere ve içeriğe ulaşıyor, eğitimlere ve konferanslara katılabiliyor. İş ortakları arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, iş ortağı buluşmaları ile satıcıları hem diğer satıcılarla hem de kendi alanında uzman kategori liderleriyle bir araya getiriyor. Sektör içerisinde bilgi paylaşımına imkan sağlayan Trendyol, bu buluşmalarda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor.

“Trendyol Tedarikçi Paneli ile iptal ve iadelerde iyileşme”

Tedarikçiler, siparişin geldiği ilk andan ürün müşteriye ulaşana kadar olan süreci kolaylıkla takip edebiliyor, müşteri sorularını cevaplayarak, ürün iptal ve iadelerini yüzde 30 oranında düşürebiliyorlar. Platform üzerinde ürünün hazırlanma süresi, paketleme kalitesi, kargoda geçen süre gibi göstergeleri yakından takip eden Trendyol, satıcılarına bunlarla ilgili çeşitli raporlar da sunuyor. Bu raporlarla satıcılar operasyonlarını ve ürün kalitelerini iyileştirme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda her ay müşterilerden gelen milyonlarca ürün değerlendirmesi ve yorumu sayesinde satıcılar hem operasyonel olarak hem de ürün kalitesi/çeşitliliği konusunda organizasyonlarını geliştirme fırsatı buluyorlar.

Trendyol tedarikçi paneli satıcıların hayatını kolaylaştırıyor

E-ticarette başarılı olmanın en önemli sırrı olan müşteri memnuniyeti için tüm satıcıların satış ve operasyon süreçlerine hakim olmaları ve bunları en iyi teknoloji ile takip edebilmeleri gerekiyor. Trendyol’da aktif olan satıcıların satış süreçlerini yönetebilmesi için Trendyol Tedarikçi Paneli bulunuyor. Satıcılar, tedarikçi paneli üzerinden sipariş takibi, fiyatlandırma gibi tüm süreçleri rahatlıkla gerçekleştiriyor ve satış performansını takip edebiliyorlar.

Ücretsiz dijital mağaza

Trendyol Tedarikçi Paneli’nde yer alan “Kampanya ve Reklam Yönetimi” özelliği ile Trendyol’un iş ortakları kampanyalara seçtikleri ürünlerle katılabilmelerinin yanı sıra, kendilerine özel kampanyalar da hazırlayabiliyor. Dileyen iş ortağı reklam vererek ürünlerini ön plana çıkarabiliyor. Bu alanı etkin kullanan iş ortakları ürünlerinde 5 kat daha fazla görünürlük sağlarken, 4 kata kadar daha fazla ziyaret alıyor. Satıcılar, Trendyol Tedarikçi Paneli aracılığıyla kendi web sitelerine gerek kalmadan sanal mağazalarını kurabiliyorlar. “Mağaza Yönetimi”nden ücretsiz oluşturulan sanal mağaza, markaya özel tasarlanabiliyor ve özel ürün listeleri oluşturulabiliyor. Tedarikçilerin mağazalarına yapılan ziyaretlerin satışa dönüş oranları 2 kat daha fazla gerçekleşiyor.

Kampanyalarla 5 kat fazla görünürlük

Tedarikçiler, her ürün grubunda Türkiye’de en çok satanları görebiliyor, kullanıcı davranışlarını takip edip satış artırıcı aksiyonlar alabiliyor ve kampanyalara katılıp 5 kat daha fazla görünürlük kazanabiliyor.

“Reklam bütçemizi verimli kullanıyoruz”

TUĞRUL ÇETINTAŞ: 10 yılı aşkın süre farklı sektörlerde yer alan şirketlerde çalıştım. Edindiğim tüm iş tecrübelerinden sonra girişimci olmaya karar verdim. Yaptığım pazar araştırmaları neticesinde, perakende sektöründe verimli çalışabilen şirketlerin ileriye dönük büyük potansiyel taşıdığını gördüm. Dikeyde büyüme hedefi olan, verimli çalışabilen bir organizasyon olarak yoluna devam etmesi gayesi ile Bagmori’yi kurdum. Markamı kurduktan çok kısa bir süre sonra da geniş müşteri kitlesi ile daha büyük kitlelere erişebilecek olmamız, alt yapısal olarak stabil bir yapı sunması ve açık iletişim kurabilmemiz gibi nedenlerle Trendyol Ailesi’ne dahil oldum. Trendyol ile birlikte eriştiğimiz yeni müşterilerimiz ve bizi tercih etmeye devam eden müşterilerimiz sayesinde, oldukça hızlı büyüdük ve aşama kat ettik. Trendyol’un bize sunduğu en önemli katkı, ürünlerimizi güvenilir bir platform aracılığı ile çok geniş kitlelere sunma imkanı tanıması oldu. Trendyol Pazarlama Çözümleri ile reklam bütçemizi verimli kullanma şansımız oldu.

“E-ticaret için Trendyol doğru adres”

AYCAN ERCENGIZ: Pamukova’da tekstil fabrikasında mühendis olarak çalışırken 24 yaşında kendimi fabrika müdürü olarak buldum. O dönem patronum azmimi görüp, müdür olmamı istedi. Sonrasında da uzun yıllar çeşitli fabrikalarda kariyerimi sürdürdüm. Yıllar geçti ve kendi markamı yaratmaya karar verdim. Aklımda e-ticaret yapmak vardı. Trendyol’un kurulmasından kısa bir süre sonra da Chiccy markamla Trendyol ailesine dâhil oldum. Trendyol’un genç, heyecanlı, dinamik, özverili, ilişkileri kuvvetli ekibiyle bu yola çıktık. Trendyol’a dâhil olmamla da kısa sürede hem hacim hem de istihdam olarak yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaştık. Bu yola 5 kişiyle başlamıştım, şu an 65 kişilik bir ekibiz. Bundan sonrası için hedefimiz ise Türkiye’de üretilen ürünlerimizi Trendyol aracılığıyla daha çok ülkeye ulaştırmak. E-ticarette satışlarınızı arttırmak istiyorsanız trendleri takip ederek ürün güncellemeleri konusunda hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Biz bunun için Trendyol Pazarlama Çözümleri’ni kullanıyoruz. Ürünlerimizin tanıtımlarını Trendyol Pazarlama Çözümleri ile ortak çalışmalar yürüterek dinamik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Trendyol, e-ticaretin en büyük platformu olmasının yanı sıra sürekli gelişen, kendini güncelleyen yapısıyla biz tedarikçileri de sürekli kendini geliştirmeye yönlendirmesiyle de e-ticarete başlamak isteyenler için doğru adres.

“Gelecek planlarımızı da Trendyol ile şekillendiriyoruz”

KUDRET BEDEL: 2017 yılında ev dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Plus Aksesuar markamı kurdum. Markamın kuruluşundan kısa bir süre sonra Trendyol’a dahil olduk. Trendyol’u vizyonlu bir şirket ve e-ticaret sektörünün yükselen değeri olarak gördüğümüzden tercih ettik. Trendyol ekibinin bize büyük katkıları oldu. Trendyol ile birlikte yaptığımız verimli toplantılar ile gelişimimiz konusunda bize büyük destek oldular. TV reklamları ve özel reklam çalışmaları da satışlarımızı arttırma da önemli rol oynadı. Trendyol ekibinin ilgileri ve destekleri ile 6 çalışanımız ile çıktığımız yola şuan 60 çalışan ile devam ediyoruz. Gelecek planlarımızı da Trendyol ile şekillendiriyoruz. Yeni ürünlerimiz için yeni bir fabrika açma planları yapıyoruz. Trendyol, doğru ve kaliteli ürünlerini uygun fiyata son kullanıcılara ulaştırmak isteyen firmaların yatırımlarının dönüşlerini çok hızlı bir şekilde alabilecekleri bir platform.

“Trendyol Ailesi’nin parçasıyız”

EMRE CANPOLAT: 1985 yılından beri faaliyet gösteren Can Saat Promosyon firmasının üçüncü kuşağı olarak markamızı yeniliklerle ileriye taşımak bizim için hep çok önemli oldu. Sürekli farklı ne yapabiliriz diye düşünüyorduk ancak son 1 seneye kadar e-ticarete girmek aklımızda yoktu. E-ticaretin sunduğu fırsatları araştırmaya başlayınca, e-ticarete en güvenilir platform olan Trendyol ile girmeye karar verdik. Trendyol’da fark yaratmak için de piyasada olmayan ürünleri sadece Trendyol’a özel üretmeye karar verdik. E-ticarete adaptasyon dönemimizde korona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasıyla işlerimiz durma noktasına geldi. Trendyol’un açıkladığı Kobi Destek Paketi bizim umudumuz oldu. Herkes evindeyken biz eş dostu yardıma çağırarak paketleme yapıyorduk. Günlük 300 – 400 adet sipariş yetiştiriyorduk. Trendyol bizim gözümüzü açtı, e-ticaretin başka bir dünya olduğunu anladık. Şu an Trendyol’daki siparişlere yetişmek için üç katlı yeni bir şube açtık. Trendyol Pazarlama Çözümleri’ni kullanarak ürünlerimizi tanıtıyor, satışlarımızı arttırıyoruz.