KOBİ’ler için tedbir önerileri
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), Coronavirüsünün (Covid-19) tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından KOBİ’ler ile istihdamın korunmasına yönelik 35 maddelik tedbir önerisinde bulunduğu bir rapor yayımladı.
İlk etapta Ekonomi Bilim Kurulu’nun devreye alınması gerektiğine işaret edilen raporda “Bununla yetinilmemeli ve KOBİ’lere yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalıdır. İlaveten Türkiye çapında irili ufaklı firmaların ihtiyaçlarına yönelik stajyer havuzu oluşturulmalıdır. Üniversite öğrencileri bulundukları şehirlerde haftada en az 2 gün çalışarak KOBİ’lere hem iş desteği vermeli hem de ters mentorluk yapmalıdır” denildi.
İrili ufaklı firmaların kitlesel fonlama gibi yeni finansman yöntemleri kullanmasının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekilen raporda şunlar kaydedildi: “KOBİ’ler sadece öz sermayeleriyle büyümemeli aynı zamanda hisselerini satarak yatırım almalıdır. Paya dayalı kitlesel fonlama platformları, KOBİ’lere tüm vatandaşların yatırım yapabilmelerinin önünü açmalıdır.”