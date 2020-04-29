  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

KOBİ’ler için tedbir önerileri

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), Coronavirüsünün (Covid-19) tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından KOBİ’ler ile istihdamın korunmasına yönelik 35 maddelik tedbir önerisinde bulunduğu bir rapor yayımladı.

2020-04-29 13:07:00 -
KOBİ’ler için tedbir önerileri

İlk etapta Ekonomi Bilim Kurulu’nun devreye alınması gerektiğine işaret edilen raporda “Bununla yetinilmemeli ve KOBİ’lere yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalıdır. İlaveten Türkiye çapında irili ufaklı firmaların ihtiyaçlarına yönelik stajyer havuzu oluşturulmalıdır. Üniversite öğrencileri bulundukları şehirlerde haftada en az 2 gün çalışarak KOBİ’lere hem iş desteği vermeli hem de ters mentorluk yapmalıdır” denildi.

İrili ufaklı firmaların kitlesel fonlama gibi yeni finansman yöntemleri kullanmasının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekilen raporda şunlar kaydedildi: “KOBİ’ler sadece öz sermayeleriyle büyümemeli aynı zamanda hisselerini satarak yatırım almalıdır. Paya dayalı kitlesel fonlama platformları, KOBİ’lere tüm vatandaşların yatırım yapabilmelerinin önünü açmalıdır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı