KOBİ'ler için finansman yolları anlatıldı
Kobi

KOBİ'ler için finansman yolları anlatıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, düzenlenen eğitim programında tüm yönleriyle ele alındı.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme ve yatırım süreçlerinde karşılaştığı en önemli başlıklardan biri olan finansmana erişim, Düzce’de düzenlenen kapsamlı bir eğitimle gündeme taşındı.

 

KOBİ’lerin sorunları masaya yatırıldı

Düzce’de "KOBİ’lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi" konulu eğitim gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda ki eğitime, Prof. Dr. Ramazan Aktaş eğitmen olarak katılırken, programda KOBİ’lerin finansal kaynaklara ulaşımında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Katılımcılara; finansal kaynak bulmanın önemi, finansman ihtiyacının nedenleri ile borç ve özsermaye yoluyla finansmanın temel özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında ayrıca, özsermaye bulmaya yönelik finansman kaynakları arasında yer alan melek yatırımcılar, risk sermayesi ve halka arz ile borçlanmaya yönelik kaynaklar kapsamında banka kredileri, ticari borçlar, faktoring, finansal kiralama ve forfaiting gibi yöntemler detaylı şekilde değerlendirildi.

 

Programın devamında kitle fonlaması, barter sistemi ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan finansman destekleri gibi yeni sermaye bulma yolları da katılımcılara aktarıldı. Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

