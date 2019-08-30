KOBİ'ler bir tuşla dünyaya açılacak

Akit Ekonomi

Ticaret alanında devrim niteliğinde adımların atılmasının anahtarı olarak görülen İhracat Ana Planının detaylarını anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin global ticarette 2020’den itibaren daha dinamik bir yapıda ilerleyeceği mesajını verdi. Pekcan planın ana yörüngesi ve farklı dinamiklerini şu sözlerle dile getirdi:

Akıllı İhracat Platformu

Destek Yönetim Sistemiyle firmalarımızın devlet desteklerinden hızlı ve etkin yararlanmalarını sağlıyoruz. Dijitalleşen gümrüklerde hızlı, kolay ve güvenli uygulamalarımızı yaparak ihracatçımızın işlemlerinde hem zaman hem maddi kazanç sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşmede çok yeni bir sayfa açıyoruz. ‘Akıllı İhracat Platformu’ diye çok yeni bir çalışmamız var. Üç aşamalı bir proje. 6 ay, 12 ay ve 18 ayda tamamlanacak geniş kapsamlı bir çalışma içeriyor. Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi de kuracağız. Böylece Türkiye’nin iç ve dış ticaretteki bütün verilerini ulaşılabilir ve güvenli bir şekilde bu merkezde toplanacak.

7 gün 24 saat hizmet

Bütün ihracatçı firmalar için bir dijital kimlik oluşturup onları daha yakından tanıyarak sadece onlara özel çözümler üretecek bir sistem oluşturulacak. “Akıllı İhracat Platformu” içerisinde firmalara 7 gün 24 saat hizmet verecek bir chatbot da yer alacak. Dijitalleşme çalışmalarımızın bir boyutu da dış ticaret işlemleriyle örtüştüğünü düşündüğümüz blokzincir teknolojisi.

Dünyada çok yeni bir uygulama. Türkiye’de de kamuda bunu ilk uygulayan bakanlık biziz.

Firmalarımızın karşılaştıkları bürokratik işlemlerin azaltılması amacı ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredileri Programları ve Devlet Yardımlarına ilişkin tüm süreçleri kapsayan bir otomasyon sistemini 2019 yılı itibarıyla faaliyete geçiriyoruz. Böylece, bürokrasinin sınırlarını aşıyor, ihracatçımızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacağız.

Teknolojisiz olmaz

Teknolojik dönüşümün ticaretin coğrafyasını, ticaretin kurallarını baştan aşağı yeniden yazdığını söyleyen Bakan Pekcan, küresel ekonomide bugün başarılı olan şehir ve ülkelerin ihtisaslaşmış serbest bölgelere, serbest limanlara, serbest şehirlere dönük çok başarılı projelere imza attıklarını söyledi ve "Hem yüksek teknoloji üretimini artırmayı hem de kuracağımız bu bölgelere sağlayacağımız desteklerle teknoloji anlamında ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz" mesajını verdi.

17 hedef ülke ile ihracatı uçuracak

Plan kapsamında seçilen 17 hedef ülkeye işaret eden Pekcan, ‘Hedef ülke, hedef sektör’ yaklaşımı ile hedef ülkelerin ithalatından Türkiye’nin aldığı payı iki katına çıkarma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Pekcan, tekstil ve hazır giyimin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 4,4, Türkiye ihracatındaki payının ise yüzde 17 olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

“Otomotiv sektörünün dünya ihracatında payı yüzde 12,2 iken, Türkiye ihracatında otomotiv sektörünün payının yüzde 15,2 olduğunu görüyoruz. Makine sektörünün dünya ihracatında payı yüzde 12,5 iken, Türkiye’nin ihracatında bu sektörün payı yüzde 14,2. Yine dünya ihracatında kimya sanayi ürünlerinin payı yüzde 11,2 iken Türkiye’nin ihracatında bu pay yüzde 6, kimya sektöründe ihracat artışına ihtiyacımız var. Bundan da önemlisi, dünya ihracatında yazılım ve bilişimin payı yüzde 10,5 ama Türkiye’nin oranı yüzde 1,3. Hedefimiz dünyadaki sektörel trendleri yakalamak ve bu sektörlerde başarılı ihracatçı ülke olmak.”