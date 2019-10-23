KOBİ dostu PTT 179 yaşında

Ulusal ve uluslararası alanda posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde dünya markası olma yolunda hizmet sunan PTT, 179’uncu yaşını kutluyor.

179 yıllık tecrübe

“Posta Nezareti” olarak 23 Ekim 1840’ta kurulan PTT AŞ, kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Türkiye’nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

Etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Ülke ekonomisine katkı

Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için güçlü geleneğinden sürekli beslenip, sağlam iradeyle çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren PTT, “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesiyle çalışmaya devam ediyor.