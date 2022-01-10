KOBi bankacılığı uygulamaya geçmeli

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığını ifade eden Özgenç, şöyle konuştu: “Bu yüzden KOBİ’ler likidite temin edemedi. Artık bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Bu sağlanamazsa faiz indiriminin reelde bir anlamı kalmaz. KOBİ’ler ticari faaliyetlerini sürdürebilmek, istihdam sağlayabilmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için kredi almak zorunda. Biz sahada yaptığımız çalışmada ‘Faizler indirildi siz neden uygulamıyorsunuz’ diye banka yetkilerine sorduğumuzda ekonomi piyasasının riskli olduğunu, tedbir amaçlı kredi faizlerini yüksek tuttuklarını söylüyorlar.”

Reel sektör için olumsuz

Özgenç, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin reel sektöre yansımadığından yakındı. Özgenç, “Kredi faizinin yüzde 30 civarında olması reel sektör için olumsuz bir durum. Ayrıca bazıları tarafından reklamı yapılan ‘KOBİ bankacılığı’ bu olmamalı. Söylem ile eylem çelişmemeli. Kaldı ki bazılarının ‘KOBİ bankacılığı yapıyoruz’ söylemlerini uygulamalarında göremiyoruz” dedi.