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Spor Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü rekor ücrete satıldı
Spor

Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü rekor ücrete satıldı

NBA ve Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:48:00 -
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü rekor ücrete satıldı

İngiltere'nin ünlü Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı 2006 yılındaki ünlü Toronto Raptors maçı öncesinde giydiği tişörtün 277 bin 200 dolara satıldığı kaydedildi.

Lakers ile ilgili bilinen en büyük koleksiyona sahip David Kohler'in tişörtü satın aldığı aktarıldı.

İki yıl önce, 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmişti.

22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" olarak tarihe geçmişti.

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