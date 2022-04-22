  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kobani’de öldürülen PKK’lı kim? MİT'in son PKK operasyonu:
Gündem

Kobani’de öldürülen PKK’lı kim? MİT'in son PKK operasyonu:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde operasyonlara ilişkin yaptığı açıkamada turuncu torbaya sokulan terörist sayısının 42 olduğunu açıklarken, MİT ise Suriye’de başarılı nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane’nin etkisiz hale getiren MİT, iki vatan hainini daha leşini serdi. Peki Kobani’de öldürülen PKK’lı kim?

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:08:00 - 2022-04-22 11:12:01
Kobani’de öldürülen PKK’lı kim? MİT'in son PKK operasyonu:

MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane olduğu belirtilmişti.

Kobani’de öldürülen PKK’lı kim?

MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in operasyonları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay