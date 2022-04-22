Kobani’de öldürülen PKK’lı kim? MİT'in son PKK operasyonu:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde operasyonlara ilişkin yaptığı açıkamada turuncu torbaya sokulan terörist sayısının 42 olduğunu açıklarken, MİT ise Suriye’de başarılı nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane’nin etkisiz hale getiren MİT, iki vatan hainini daha leşini serdi. Peki Kobani’de öldürülen PKK’lı kim?
MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane olduğu belirtilmişti.
Kobani’de öldürülen PKK’lı kim?
MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'in operasyonları
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.
Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.