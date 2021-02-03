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Gündem Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'
Gündem

Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret davasından yargılandığı davanın ilk duruşmasına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:06:00 -
Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 bin 676 mağdur müşteki şikayetçi olurken, hesap günü yaklaşan Selahattin Demirtaş, birbiri ardına açıklamalarda bulunuyor.

Sırtını AİHM'e dayadı

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret davasından yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Sırtını bu kez de AİHM'e dayayan HDP'li Demirtaş, AİHM kararını uygulamayan hakim ve savcıların ağır bir suç işlediğini öne sürerek, "AİHM'in kararına rağmen bizi içeride tutma daha büyük bir suça tekabül ediyor. Bu bir darbe suçudur." dedi.

Bir sonraki duruşma 26 Mayıs'da

Demirtaş'ın usul yönündeki savunmasından sonra avukatları söz alarak usul yönünden beyanda bulundu. Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, bir sonraki duruşmayı 26 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

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