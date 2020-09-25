Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada gözaltı kararları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı
AKSARAY (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da bir otelde olduğunu belirledi.
Otele giden ekipler, Önder'i gözaltına aldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, Ankara'ya gönderildi.