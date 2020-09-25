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Aktüel Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 18 gözaltı
Aktüel

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 18'i gözaltına alındı - Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ile MYK üyeleri bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:29:35 -
Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 18 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatıldı.

Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

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