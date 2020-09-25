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Aktüel Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:01:33 -
Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 9 şüpheli Ankara'ya gönderildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

İstanbul'da 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bu şüphelilerden Bircan Y, Gülfer A, Berfin Özgü K, Can M, Günay K, Bülent B, İsmail Ş, Dilek Y, Emine Beyza Ü. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı.

İşlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, Ankara'ya gönderildi.

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