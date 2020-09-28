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Aktüel Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:52:00 -
Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlerle ilgili soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun gözaltına alındığı, 7 ilde 82 şüpheli gözaltına alındı, 20 sanık ise tutuklandı.

Sağlık kontrolünden geçen zanlılar için ek gözaltı sürelerinin talep edilebileceği ve gözaltı sürelerinin uzatılabileceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltındayken yemek yemekten zehirlendiğini belirten Ayhan Bilgen ve 2 zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındığı belirtildi

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