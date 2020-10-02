Kobani azmettiricileri ikinci kez adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen terör eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Daha önce de adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmıştı. Terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.