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Dünya Koala nesli yok oluyor!
Dünya

Koala nesli yok oluyor!

Koala nüfusu, 2018 yılından bu yana yüzde 30 oranında yok oldu. Avustralya Koala Vakfı, "orman yangınları ve ağaçların kesilmesinin" koalaların neslini tehlikeye soktuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 22:21:00 -
Koala nesli yok oluyor!

Avustralya'da koalaların yüzde 30'u 3 yılda yok oldu. Avustralya Koala Vakfı, ülkenin sembol hayvanlarının yaşam alanını korumak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, Koala Koruma Yasası'nın çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Koala nüfusu 58 binin altında

İstatistiklere göre, Yeni Güney Galler Eyaleti'ndeki koala nüfusu da üç yılda yüzde 41 oranında azaldı.

2018 yılında eyalette 80 bin olan koala sayısı bu yıl 58 binin altına düştü.

Koala neslinin tehlikeye girmesinin sebebi olarak son yıllarda yaşanan orman yangınları, ağaçların kesilmesi ve koalaların temel besin kaynağı okaliptüslerin yok olması gösteriliyor.

 

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