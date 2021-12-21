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Kadın - Aile Koah hastalığına ne iyi gelir? doğal çözüm
Kadın - Aile

Koah hastalığına ne iyi gelir? doğal çözüm

Koah hastalığı medikal tedavi ve bitkisel tedavi ile iyileştirilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:23:00 - 2021-12-21 19:26:47
Koah hastalığına ne iyi gelir? doğal çözüm

Koah, akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanması durumudur. En sık uygulanan tedavi yöntemleri arasında oksijen tedavisi, bronkodilatör ilaç tedavisi ve solunum egzersizleri sayılabilir. Düzenli kontrol gerektiren ve tedavi edilmediği takdirde hızlı şekilde ilerleyen Koah, yaşam kalitesini büyük oranda düşüren hastalıkların başında gelir.Koah hastalığına bitkisel çözümleri bir çok uzman tarafından incelenmiştir. Yapılan araştırmaların sonuçlarını ve bitkisel önerileri bu satırlarda bulabilirisiniz.

Koah hastalığına ne iyi gelir? doğal çözüm

Zencefil

Koah hastalığına iyi gelen bitkiler arasında zencefil yer almaktadır. Zencefil akciğerlerdeki iltihabı temizleyen bir bitkidir. Baharat haliyle de bitki çayı haliyle de Koah için etkili olmaktadır.

Keçiboynuzu Pekmezi

Koah hastalığına iyi gelen yiyecekler arasında yer alan keçi boynuzu pekmezi solunum yolunu temizler. Daha rahat nefes almanıza yardım eden keçi boynuzu pekmezi, Koah tedavisi için her sabah 1 kaşık tüketilmelidir.

Ginseng

KOAH'ın en iyi tedavi yöntemlerinden biri de ginsengdir. Bu bitki, nefes alma gücü ve egzersiz toleransını artırır KOAH'ın semptomlarından kurtulmaya yardımc Akciğerlerin daha rahat nefes alması için ginseng çayı demlenebilir.

Koah belirtileri arasında şunlar olabilir:

  • Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında nefes darlığı
  • Hırıltı
  • Nefes darlığı
  • Göğüste sıkışma.
  • Beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilen balgam.
  • Siyanoz (özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde ciltten mavimsi bir renk)
  • Sık solunum yolu enfeksiyonları

 

 

 

 

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