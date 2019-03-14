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Klostrofobi nedir? Klostrofobi nedenleri belirtileri ve tedavisi

Klostrofobi, kapalı yerlere karşı ya da çıkış bulamama korkusuyla oluşan sebepsiz, mantık dışı korku ve panik anlamına gelir. Yüzlerce farklı fobi arasında klostrofobi en çok bilinenler arasındadır. Klostrofobi Nedir? Klostrofobinin Belirtileri Nelerdir? Klostrofobi, kapalı alanda kalma korkusu olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır.

14 Mart 2019 Perşembe 13:28
Klostrofobi nedir? Klostrofobi nedenleri belirtileri ve tedavisi

Klostrofobi, kapalı yerlere karşı ya da çıkış bulamama korkusuyla oluşan sebepsiz, mantık dışı korku ve panik anlamına gelir. Yüzlerce farklı fobi arasında klostrofobi en çok bilinenler arasındadır. Klostrofobi Nedir? Klostrofobinin Belirtileri Nelerdir? Klostrofobi, kapalı alanda kalma korkusu olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Klostrofobi rahatsızlığı bulunan kişiler kapalı alanda kaldıklarında ciddi anlamda iç sıkıntısı ve bunalma ile karşı karşıya kalırlar. Klostrofobik kişiler yaşadıkları iç sıkıntısı ve bunalmanın yanı sıra çeşitli fiziksel tepkiler de gösterirler. Peki klostrofobi nedir? klostrofobinin belirtileri neler? İşte klostrofobi ile ilgili tüm merak edilenler...

Fobi Nedir?

Fobi, bir kişinin belirli nesne ya da durum karşısında hissettiği aşırı baskı, kaygı ve hastalık derecesindeki korkudur. Fobilerde bir durum veya obje gerçekte bir tehdit olmamasına rağmen şiddetli ve abartılı bir korku ve tehlike duygusu hissedilir. Uygun psikolojik destek yöntemleriyle müdehale edilmediği taktirde artma eğilimindedirler. Fobisi olan kişiler yaşadıkları bu şiddetli korku duygusunu yaşamamak için fobiye neden olan obje ya da durumlardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışırlar.

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, kapalı yerlere karşı olan aşırı ya da mantık dışı korkudur.

Her ne kadar kapalı bir alanda sıkışmak gibi gerçek bir tehdit içeren durumlarda yaşadığımız korku normal olsa da klostrofobiye sahip bireyler gerçekçi bir tehlike içermeyen durumlarda da şiddetli bir endişe hissederler. Bu durum, kişilerin asansör veya toplu taşıma araçları gibi fobiyi tetikleyici durumlardan kaçınmasına yol açar. Asansörler de dahil olmak üzere kapalı alan korkusu (klostrofobi), dünyada düşündüğünüzden çok daha yaygın durumdadır.

Klostrofobinin belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi, titreme ve kalp atışlarında hızlanma klostrofobiyle ilgili tipik semptomlardır. Bunların yanında nefes darlığı, mide bulantısı, gerçek dışılık hissi de gözlemlenebilir. Aynı zamanda klostrofobisi olan bireyler fobilerini tetikleyen durumlar altında ölüm korkusu hissedebilirler ve hatta baygınlık geçirebilirler.

Klostrofobi tedavisi

Tamamen psikolojik nedenler sonucu ortaya çıkan kapalı alanda kalamama durumu, yine psikolojik tedavi yöntemleri ile çözülmelidir. İlk olarak tüm psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi klostrofobide de hastanın kendini hastalığına inandırması ve yaşayacağı sıkıntıların farkına varması sağlanmalıdır. Sonrasında ise 2 tür tedavi yaygın olarak uygulanır:

İlaç Tedavisi: İlaç tedavisi son aşama olarak görülebilir. Eğer hasta panik atakları sık aralıklarla geçiriyorsa ve bu ataklar yüzünden hayatın günlük işleyişine ayak uyduramaz hale geldiyse ilaç tedavisine kontrollü bir şekilde başlanmalıdır. Psikolojik kökenli rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan ilaçların risklerinin fazla olması göz önüne alınmalı ve buna göre doktor kontrolünde kullanılması sağlanmalıdır. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:28
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