0553 313 94 23

Klostrofobi (kapalı yer korkusu) nedir? Klostrofobi tedavisi nasıl yapılır?

Fransızca claustrophobie sözcüğünden gelen klostrofobi oldukça yaygın bir tür fobidir. Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, su altı mağaraları, bodrum katlar, kısıtlama korkusu, bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz görünen şeyler korku klostrofobisine neden olabilir. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

13 Mart 2019 Çarşamba 15:32
Klostrofobi (kapalı yer korkusu) nedir? Klostrofobi tedavisi nasıl yapılır?

Fransızca claustrophobie sözcüğünden gelen klostrofobi oldukça yaygın bir tür fobidir. Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, su altı mağaraları, bodrum katlar, kısıtlama korkusu, bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz görünen şeyler korku klostrofobisine neden olabilir. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Klostrofobi problemi birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir; kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve dar boğaz kazaklar… Genellikle anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır ve bu genellikle panik atak ile sonuçlanır.

Klostrofobinin genellikle iki önemli semptomu olduğu düşünülmektedir: Kısıtlama korkusu ve boğulma korkusu. Tipik bir klostrofobik en az bir ya da birkaç kısıtlamadan korkmaktadır .Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, sualtı mağaraları, bodrum katlar, asansörler ve Mağaralar. Ayrıca, kısıtlama korkusu, bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz şeylerden korku klostrofobisine neden olabilir. 
Genellikle, bir bölgeye kısıtlandığı zaman, klostrofobikler boğulma korkusu yaşar ve sınırları içinde hava eksikliği olabileceğine inanırlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:32
  1. Klostrofobi
  2. Klostrofobinedir
  3. klostrofobi hastalığı
  4. Klostrofobi tedavisi
  5. Klostrofobi tedavisi var mı
  6. Klostrofobi tedavisi nasıl yapılır
  7. kapalı yer korkusu
  8. kapalı yer korkusu nedir
  9. kapalı yer korkusu tedavisi
  10. kapalı yer korkusu tedavisi var mı
  11. kapalı yer korkusu tedavisi nasıl yapılır
  12. claustrophobie
  13. claustrophobie nedir
  14. Küçük odalar
  15. kilitli odalar
  16. arabalar
  17. uçaklar
  18. trenler
  19. tünel
  20. su altı mağaraları
  21. bodrum katlar
  22. kısıtlama korkusu
  23. bir kuaförün sandalyesinde oturmak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’den Bursa’ya iki anıt eser
    1. Osmangazi’den Bursa’ya iki anıt eser
    2. Ramil Guliyev'e sponsor desteği
    3. Rakam netleşti! AK Parti 477, MHP 91
    4. Başkan Bakıcı’dan dernek ziyaretleri
    5. Sınır hattında av tüfekleri ve..
    6. Jandarma köpeklerinin gösterisini..
    7. Ünlü kahve zincirinden konkordato kararı
    8. Şoray Uzun kimdir kaç yaşında? Şoray..
    9. Haliç’te alabora olan yelkenli kıyıya..
    10. Dicle Elektrik 6. Müşteri Memnuniyeti..
    11. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri..
    12. MÜSİAD Adana yeni hizmet binası için..
    13. Kaynak Holding’in avukatına FETÖ’den..
    14. Sarıcaoğlu: “Kavak değişimi bizimle..
    15. Böcek: "Şarampol Caddesi’nin eski..
    16. Karşıyaka’da dev spor parkının temeli..
    17. Orhan Ölmez kimdir? Orhan Ölmez kaç..
    18. Ölüm teğet geçti
    19. Fikret Orman'ın Japonya temasları
    20. Mersin’de 'İstihdam Seferberliği'..
    21. Maliye, defterdarlık, valilik,..
    22. Bunun adı namussuzluk! Küçük sıpaya..
    23. Moldova "Boeing 737 Max"lere hava..
    24. Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek..
    25. Çukurova GİAD ile Büyükşehir hizmet..
    26. Van’da Shopping Fest lansman toplantısı
    27. Mirasımız Derneği’nden "Kudüs Haftası"..
    28. Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor
    29. Fajita nedir, nasıl yapılır? Fajita..
    30. FETÖ şüphelisi kaçmaya çalışırken..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!