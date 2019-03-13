Klostrofobi (kapalı yer korkusu) nedir? Klostrofobi tedavisi nasıl yapılır?

Fransızca claustrophobie sözcüğünden gelen klostrofobi oldukça yaygın bir tür fobidir. Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, su altı mağaraları, bodrum katlar, kısıtlama korkusu, bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz görünen şeyler korku klostrofobisine neden olabilir. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Klostrofobi problemi birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir; kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve dar boğaz kazaklar… Genellikle anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır ve bu genellikle panik atak ile sonuçlanır.



Klostrofobinin genellikle iki önemli semptomu olduğu düşünülmektedir: Kısıtlama korkusu ve boğulma korkusu. Tipik bir klostrofobik en az bir ya da birkaç kısıtlamadan korkmaktadır .Küçük odalar, kilitli odalar, arabalar, uçaklar, trenler, tünel, sualtı mağaraları, bodrum katlar, asansörler ve Mağaralar. Ayrıca, kısıtlama korkusu, bir kuaförün sandalyesinde oturmak gibi önemsiz şeylerden korku klostrofobisine neden olabilir.

Genellikle, bir bölgeye kısıtlandığı zaman, klostrofobikler boğulma korkusu yaşar ve sınırları içinde hava eksikliği olabileceğine inanırlar.