Klopp, ilişkileri ilerletti: Liverpool'un yeni teknik direktörü için isim verdi, geliyor! Haber var...

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiliz devi için kendinden sonra koltuğun adayı olarak gösterilen Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot hakkında açıklamalarda bulundu. Alman hoca, Slot'un Liverpool için uygun aday olduğunu belirtti.

Sezon sonunda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool yeni hoca arayışlarında sona geldi. İngiliz devi için Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'un ismi geçiyor. Klopp gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Jürgen Klopp, Arne Slot ile ilgili olarak, "Sürece dahil değilim ama onu çok beğeniyorum. Kulüp, Slot'un doğru kişi olup olmadığına karar verecek ve Slot görevi kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Slot'un takımının futbol oynama şeklini beğeniyorum. Ben, Slot'u tanımıyorum ancak tanıdığım bazı insanlar onu tanıyor ve hakkında duyduğum her şey olumlu. İyi bir adam olduğunu söylüyorlar. İyi bir teknik direktör, iyi bir adam... Kulübün kararını sabırsızlıkla bekliyorum, eğer çözüm Slot olursa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Arne Slot ise daha önce yaptığı açıklamada Liverpool iddialarıyla ilgili olarak, "Liverpool'un yeni teknik direktörü ben olmak istiyorum, kararım net. Feyenoord ve Liverpool görüşmelerde bulunuyor, neler olacağını bekliyorum. Kendime güvenim tam." ifadelerini kullanmıştı.

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