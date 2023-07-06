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Sağlık Klima ile gelen tehlikeye dikkat
Sağlık

Klima ile gelen tehlikeye dikkat

Yeniakit Publisher
2023-07-06 14:24:00 -
Klima ile gelen tehlikeye dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, klima ile gelen tehlikeye dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sebebiyle vatandaşların araçlarındaki klima kullanımında büyük artış kaydettiğini belirtti. Şahinkaya, “Yüz felci yüzümüzün tek tarafındaki kasları kullanamadığımız bir rahatsızlıktır. Yüz felcine en büyük sebep soğuk havanın yüzle temasıdır. Bu hastalığın ilk ismi şoför hastalığı olarak adlandırıldı. Yapılan uzun araştırmalar ve deneyimler göstermiş ki şoförler hep aynı taraftan yüz felci geçiriyor. Artık günümüzde araç sürücüleri camdan gelen rüzgarla değil de araçlarda bulunan klimalarla yüzlerini temas ettiriyorlar. Araç klimalarının yüzle teması büyük risktir. Araç klimalarının soğuk şekilde yüzle teması yüz felcini tetikliyor” ifadelerini kullandı.

Yüz felcinin kolay tedavi edilebileceğini belirten Şahinkaya, “Bu hastalıkla gelen hastalarımıza biz ilaç tedavisiyle birlikte fizik tedavi başlatıyoruz. Bu da hastalığın daha kolay tedavi edilmesini sağlıyor. Yüz felcinde erken tedavi çok önemlidir. Hastalar tedaviye ne kadar erken başlarsa o kadar iyi sonuç almak mümkündür. Vatandaşlar yüzünde bir kayma ve asimetri fark ettiği an bir an önce bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye en kısa zamanda başlamalıdır. Yüz felcinden korunmak için kışın yüzün ve kulakların soğukla temasını engellemek gerekir. Sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaları yüzümüzle temasını engellemek gerekir” diye konuştu.

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