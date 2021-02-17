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Gündem Klibindeki tabut sahnesinden etkilendi! Müslüman oldu
Gündem

Klibindeki tabut sahnesinden etkilendi! Müslüman oldu

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak tanınan Asya Gashi, 'Dillere Düşmüşsün' şarkısının klibi için tabuta girmişti. Klip çekimleri sırasında yaşadıklarından çok etkilenen şarkıcı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:58:00 -
Klibindeki tabut sahnesinden etkilendi! Müslüman oldu

Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda 'Dillere Düşmüşsün' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti. Hinduizme inanan Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

"Karanlıkta kalmak beni aydınlığa götürdü"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gashi, "İslamiyet'i seçtikten sonra manevi olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Çektiğim klipten sonra hayatımı çok sorguladım, o tabut içinde karanlıkta kalmak beni aydınlığa götürdü" dedi.

Çekimler 7 saat sürmüştü

Öte yandan Asya Gashi'nin tabutlu çekimleri 7 saat sürmüştü. Daha önce ölülerin taşındığını öğrenen şarkıcı ürkmüş, panik atak geçirmişti.

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