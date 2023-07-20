Klasik siyaseti bırakın... Haydi AK Parti şaşırt bizi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Haydi AK Parti.. Klasik siyaseti bırakın.. Bir değişiklik getirin.. CHP yönetimini değiştiremiyor ama. Siz, klasik siyaseti değiştirin.." çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmışlar..

Sebep ne imiş?

“Son günlerde vergi kanunlarındaki değişiklikleri fırsat bilen çakalların mallara yaptıkları zamlar..”

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Şov peşinde koşan partiler çağrılarını usulüne uygun yapınca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, mevzuat gereği, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısını işleme alarak, genel kurulu, 25 Temmuz 2023 Salı günü toplantıya çağırdı.

Toplantıda ne olacak?

Büyük ihtimalle, eski yıllarda olanlar olacak..

Ne oluyordu eski yıllarda?

Mesela, geçtiğimiz yıl ne oldu?

CHP milletvekilleri, sağlık çalışanlarından yana gibi görünmek için, “sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alınması” talebiyle olağanüstü toplantı çağrısı yaptı..

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