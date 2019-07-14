Klasik müzik festivali Gülsin Onay’la başladı

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ın konuk olduğu Aktur Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde başladı.

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, sanatseverleri Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde Gülsin Onay konseriyle bir araya getirdi. Bitez’de Aktur Sitesi içerisinde yer alan ve Gülsin Onay konseriyle hizmete giren Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde bu yıl festival kapsamında dört konser gerçekleşecek.

Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezindeki açılışa Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’un artık eski Bodrum olmadığını ifade ederek “Artık biz bundan sonra Bodrum’da biraz frene basacağız. Bu hormonlu büyümeyi biraz durdurabilirsek, kültür ve sanatla da bezeyebilirsek işte o zaman Bodrum’un kurtuluşu olacaktır. Bodrum’da şu anda bir etkinlik kaosu var. Buna herkes katılıyor. Biz Gümüşlük Klasik Müzik Festivali gibi festivallere belediye olarak sonuna kadar destek vereceğiz” diye konuştu.

Ben Bodrum’a 34 buçuk diyorum

^ Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’un kıymetini bilip değer katmaya çalışan ile Bodrum’un taşından toprağından altın diye faydalanmak isteyen 2 ayrı grubun olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Şu anda büyük bir mücadelenin önemli bir ayağındayız. Hala yeni turizm alanları yaratılarak oralarda otel yapmak gerektiğini söyleyen üst yöneticilerimiz var. Bodrum’u nereye götürmemiz gerektiğinin kararını vermemiz gerekir. Şu ana kadar nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Ama Ahmet başkanımın söylediği şey bizim için bir dönemeç. Aynı fikirdeyiz, aynı düşüncedeyiz. Ben çok özür dileyerek müsaadenizle Bodrum’a parantez içinde 34 buçuk diyorum. İstanbul’da yetişen çok değerli bürokratlar, sanatçılar, gazeteciler var. Bir de son zamanların trendi düştüğü yerden 5 avuç toprakla kalkmak isteyen, değerler hiç önem vermeyen sadece kendisinin ‘duygusal’ değerlerine önem veren İstanbullular var. Bunlar bütün ekosistemi ile birlikte geliyor. Onun için buraya gelenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere organizasyonları ile birlikte geliyorlar. Çok da becerikliler. Bodrum’u bütün değerleri ile içine sindiren, bunu yaşayan ve yaşatmak isteyen insanlarla mı geleceğe taşınacağız? Yoksa bir karış toprağa dahi 20 katlı bina yapmak isteyenlerle mi taşıyacağız, buna karar vermemiz lazım” dedi.

Chopin yorumlarıyla ayakta alkışlandı

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Chopin’in eserlerine yer verdi. Dünyanın önde gelen Chopin yorumcuları arasında gösterilen Onay, açılışta bestecinin eserine yer verdi. Programın sonunda Onay geceye katılan izleyicilerle birlikte selfie çekti. Onay, Bodrumlu klasik müzikseverlerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.