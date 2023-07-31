Klasik FETÖ söylemi: “10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları”!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Klasik FETÖ söylemi: “10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları”!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Özgür Demirtaş'ın hükümete yönelik bayat söylemlerini eleştirdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Sabancı Üniversitesi’nin maaşlı hükümet karşıtı profesörü Özgür Demirtaş, birkaç gündür sessizliğe garkolmuştu..
Önceki gün yine, “ben buradayım” demiş..
Yaptığı paylaşımda, “Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak...” demiş..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Son 10 yıla bakıyorum..
“Bir mesaj mı verilmek isteniyor” diye, özellikle “10 yıl geriye” gidiyorum..
“Özgür bey, ‘laf olsun, torba dolsun’ diye.. 10 yıl demiş olamaz. 10 yılın bir anlamı olmalı” diyor ve 2023’ten 10 çıkarıyorum..
“2013 yılı”nı buluyorum..
2013 yılında neler olmuştu?
2013 Haziran’ında gezi isyanı..
Birkaç ay sonrasını hesapladığımızda da..
17-25 Aralık FETÖ’nün emniyet darbesi..
...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Gündem
Otel görevlisi emekçiye küfrederken sesleri çıkmıyordu! Muharrem İnce bu kez onlarla kavga etti
Sosyal Medya
ABD'ye giden eski oyuncu Özgür Demirtaş'a haddini bildirdi! "Doğru referansı göstermediği için...
Ekonomi
'Faizler artarsa dolar düşer' tezi elinde patlayan Özgür Demirtaş yine kafa çıkardı! Yeni tahminini duyurdu
Gündem
İsmailağa hocası, Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a saydırdı! Arda Güler detayı dikkat çekti! "Cahil herif"