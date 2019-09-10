Klasik aşure tarifi | Geleneksel aşure tarifi ve malzemeleri

Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda aşure günü olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar aşure gününün gelmesi ile aşure tarifini araştırıyorlar. Klasik aşure nasıl yapılır? sorusu arama motorunda en çok aratılan konular arasında yer aldı. Aşure yapacak aileler heyecanla aşureyi komşularına ve çevrelerine dağıtmayı bekliyor. Peki, klasik aşure nasıl yapılır? İşte Geleneksel aşure tarifi ve aşure malzemeleri...

Klasik aşure nasıl yapılır?

Malzemeler

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

Klasik aşure yapılışı

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun.