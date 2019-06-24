Klasiğin enleri bu fuarda

Klasiklerin en pahalısı, en hızlısı, en yaşlısı “2. Klasik Araç Festivali’nde, klasik otoseverlerle buluşacak. Filmlere konu olmuş, zamanında herkesin hayranlıkla baktığı, sahiplerinin üzerine titrediği klasik araçları görmek isteyenler 28-30 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek “2. Klasik Araç Festivali’nde” bu imkana kavuşacak.Üretildiği yıllardan bugüne geçen zaman içinde kendine çok özel bir hayran kitlesi oluşturan yüzyılın klasik araçları da bir kez daha otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak. İkinci kez düzenlenecek “Klasik Araç Festivali’’; zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini de otomobil severler ile buluşturacak. Festivalde genç yaşlı herkese nostalji rüzgarı estirecek Yeşilçam ünlülerinin kullandıkları otomobiller için de ayrı bir bölüm yer alacak.