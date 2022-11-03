KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) düzenlenen “Kıbrıs’ın Dünü ve Bugünü” konulu söyleşiye katılmak üzere Konya’ya geldi. NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Zorlu Töre, Kıbrıs’ın Türk milletinin milli meselesi ve davası olduğunu vurgulayarak, “Bu milli davanın özü Kıbrıs’ta verdiğimiz aziz şehitlerdir, kahraman gazilerdir. Özümüz milli davamızdır. Kıbrıs’taki mesele Kıbrıslı Türklerin davası değildir. Biz 1571’de atalarımız Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs Adası’nı fethi ile Kıbrıs’a yerleşmiş Kıbrıs Türkleriyiz. Kıbrıslı Türkler ne uzaydan, ne başka bir yerden Kıbrıs’a yerleşmiş değil. Anadolu’dan Kıbrıs’a gidip kimileri fetih yoluyla oralarda kalmışlar, kimileri de daha sonra Osmanlı Devleti’nin oraya göndermesiyle yerleşmiş. 1974 Barış Harekatıyla da orada kalanlar oldu. Daha sonra Anadolu’dan Kıbrıs’a gelenler oldu. Kıbrıs’taki nüfus yapısının geçmişinde Konya, Karaman’ın rolü çok büyüktür. Çünkü Kıbrıs Türklerinin özünde Konya ve Karaman vardır. Başka bölgelerden de Kıbrıs’a gelen Türkler vardır ama Karaman çok ağırlıklıdır” dedi.

“KKTC bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir”

Kıbrıs’taki mücadelenin İstiklal Savaşı’nın aynısı olduğunu ve hiç değişen bir tarafı olmadığını aktaran Töre, "Bize diyorlar ki gelin Mondros Ateşkes Müzakeresi gibi bir anlaşma yapalım. Çünkü şu anda bir müzakereyle ateşkes yapılmış değil. Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine Kıbrıs ile ateşkes oldu ama ateşkes anlaşması yoktu. Gelin Sevr Anlaşması gibi bir anlaşma yapalım, Türk askeri adadan çıksın, Kıbrıs adası Helen adası olma yönünde bir fırsat oluşturulsun diyorlar. Biz de diyoruz ki KKTC bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük emanet Türkiye’nin ve Türk ordusuyla bütünleşmemizdir, KKTC’nin varlığıdır. KKTC’yi ve Türkiye’yi asla çiğnetmeyiz. Onlar bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kandır, nefes aldığımız yaşamımızdır. Bize KKTC’yi ne Yunanlılar, ne İngilizler, ne Fransızlar, ne Amerikalılar, ne de Moskoflar hediye etti. Kim hediye etti? O aziz şehitler, o kahraman mukavemetçiler, mücahitler, Mehmetçikler hediye etti. Onun için çiğnetmeyiz, teslim olmayız” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, Töre’nin Konya’ya gelmesinin, milli ve hassas konuda bilgilendirmelerinin herkes açısından bir şans olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin, gençlerimizin böyle milli hususlarda hassasiyeti bizim için çok büyük bir kıymet” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızırak ise, Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgisinin çok uzun tarihsel sürece dayandığını söyleyerek, “Kıbrıs konusu Türkiye’nin milli bir davası ve kırmızı çizgisidir. Dolayısıyla Kıbrıs hayatımızın, gündemimizin bir parçası. Kıbrıs’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Eğer Kıbrıs’ta 70 yıldır bir sükunet varsa bu Türk askerinin, ordusunun, devletinin sayesindedir” diye konuştu.