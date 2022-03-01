  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı
Dünya

KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:36:00 -
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı.

Buna göre, KKTC'ye gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden KKTC'ye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilmeyecek.

​​İkinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler, tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. İkinci doz aşısı üzerinden 270 günden fazla geçmiş kişilerden ise hatırlatma dozu istenecek.

Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek, ülkeye girişten sonra da 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da son buldu. Bu kişiler, ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek, ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaları zorunlu olacak.

Kıbrıs Rum kesimi ile KKTC arası geçişlerde ilgili değişiklik kararı yarın yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin toplantısı sonrası açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay