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Gündem KKTC’ye bir sevkiyat daha!
Gündem

KKTC’ye bir sevkiyat daha!

KKTC, Türkiye'den gönderilen 40 bin doz ilave Sinovac aşısını teslim aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yaptığı açıklama ile KKTC'ye 40 bin ilave koronavirüs aşısı gönderileceğini duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:06:00 -
KKTC’ye bir sevkiyat daha!

Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla yola çıkan aşılar, KKTC'ye ulaştı.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır.

"Daha önce de 40 bin doz aşı gönderildi"

Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız."

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