KKTC'nin müzakere masası şartı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende, sonuç odaklı olmayan, ucu açık müzakere süreçlerini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Erhürman masaya ilişkin şartı şu sözlerle ortaya koydu: "Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Masa varsa Kıbrıs Türk halkı oradadır ama masa çözüm hedefli olmalıdır."

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinde değişiklik olmadığını söyleyen Erhürman, "Çözümsüzlüğü hiçbir zaman çözüm olarak görmedik" ifadesini kullandı.

Erhürman: Siyasi eşitlik ve güvenlik herhangi bir tarafın lütfuna bağlı değil

Kıbrıs Türk halkının adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu vurgulayan Erhürman, siyasi eşitlik ve güvenliğin herhangi bir tarafın lütfuna bağlı olmadığını bildirdi. Annan Planı referandumunda ortaya konulan irade ile Crans-Montana'daki tutumun, çözüm yaklaşımlarının göstergeleri olduğunun altını çizdi.

Erhürman, amaçlarının siyasi eşitliği güvence altına alan ve sonuç almayı hedefleyen bir sürecin başlatılması olduğunu dile getirdi. Diplomatik temaslarda Türkiye ile tam istişare içinde hareket ettiklerini de aktardı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, çocuklara ve gençlere seslendi: "Bu ülke sizindir. Biz bu toprakların asli sahibiyiz. Bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve daha da güçlenerek hep var olacağız."

Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Erhürman'a takdim edildi

Törene Erhürman'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve yurttaşlar katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı. Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Erhürman'a takdim edildi. Tören, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ve resmigeçitle sona erdi.