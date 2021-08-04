KKTC'den yangınlarla mücadeleye destek amacıyla Türkiye'ye destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve diğer yetkililer, Türkiye'ye giden daire personelini Bakanlık önünden uğurladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Türk milletinin bölünmez ve ayrılmaz bir parçası olan KKTC halkının, ilk kez desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına kendi çocuklarını yolladığını söyledi.

"Anadolu halkı, bizim her ihtiyaç duyduğumuzda suyunu, canını ve kanını feda etmek için bu topraklara girmiştir." diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs'ı korumak ve Türk toprağı olarak tutmak için 450 yıldır mücadele ettiklerini vurguladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Bu toprakları Türk toprağı olarak tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini ve göreneğini de korumaktayız. Türkiye, tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele etmektedir. Biz KKTC olarak, ilk defa oradaki kardeşlerimize destek olmak için buradan kurduğumuz bir ekiple, 3 araç ve 10 personelle oraya gidiyoruz. Sivil Savunma Teşkilatı da 4 araç ve 11 personelle oraya gidiyor. Orada, üzüntü içerisinde olan insanların yaralarını sarabilmek, onlarla aynı duyguları yaşadığımızı ve manevi birlikteliğimizi de göstermek amacıyla arkadaşlarımız Anadolu topraklarına intikal edecek."

Dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye destek için heyetlerin gittiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu duruma KKTC'nin seyirci kalamayacağını söyledi.

Balya hibe edildi

Çavuşoğlu, KKTC'li üreticilerin yangın bölgelerinde samanı ve balyası yanan kişilere tırlarca balya hibesi yaptığını ve cuma günü ilk partinin gideceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Benim buradaki arkadaşlarımıza talimatım şudur; gideceğiniz topraklar, ana vatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da buradakiler de bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımız, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Orada disiplininiz, çalışkanlığınız ve özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı bir şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz yollarda sizi bekleyeceğiz." diye konuştu.

Öğle saatlerinde Türkiye'ye hareket edecekler

KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatına bağlı ekipler, öğle saatlerinde gemiyle Türkiye'ye hareket edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen ve beraberindeki heyet Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla yarın Antalya’ya hareket edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti, yangınlara destek olmak amacıyla, "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla yardım kampanyası da başlatmıştı.