KKTC'den Rum kesimi açıklaması: Türkiye'ye sıkı sıkı sarılmalıyız

KKTC Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, “Kıbrıs meselesi artık sona ermeli. Kendi devletimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Anavatanımız Türkiye’ye sıkı sıkıya sarılmalıyız” dedi.

KKTC Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre yaptığı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin doğalgaz aramalarında takındıkları tavrın gerginlik yaratmaya yönelik olduğunu kaydetti. “Amaçları bu gerginlikte yanlarına almaya çalıştıkları başta İsrail, Mısır, Fransa ve Amerika gibi ülkeleri de Türkiye’nin karşısına dikmektir” ifadelerini kullanan Töre, suların ısınmasının sorumlusunun 1963’ten 1974 yılına kadar yapılan EOKA örgütünün faaliyetleri gibi Rum-Yunan ilişkisinin olduğunu belirtti.

"Türkiye'ye sıkı sıkı sarılmalıyız"

Rumların zihniyetinin Helenizm’in egemenliğini hem Kuzey Kıbrıs’a hem de denizlere yaymak olduğunu dile getiren Töre, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kıbrıs meselesi artık sona ermeli kendi devletimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Anavatanımız Türkiye’ye sıkı sıkıya sarılmalıyız. Daha fazla zaman kaybı ekonomimize ve devletimizin kurumsal yapısına zarar vermektir. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır. Doğruları görme doğruları yapma ve söyleme zamanıdır.”