KKTC’den flaş açıklama: Ülkenin ismi ve sistemi değişecek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin ismiyle birlikte anayasanın değiştirilip başkanlık sistemini getirmeyi planladıklarını söyledi. Arıklı, ülkenin adının “Kıbrıs Türk Devleti” olarak değiştirileceğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün ülkenin adının değiştirilmesi ve sistem değişikliğine gidileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Arıklı sosyal medya hesabından, “Devletin adı, Başkanlık sistemi ve YDP…” başlığıyla bir açıklama paylaştı. Londra Gündem’in aktardığı habere göre de Arıklı, ülkenin adının değişeceğini kaydetti. Arıklı, yine dün katıldığı bir TV programdaki açıklamalarına değinerek, “YDP olarak önümüzdeki dönem ‘sistem değişikliği’ konusunu gündemimize aldık” dedi. Diğer taraftan Arıklı, ülkenin adının ise “Kıbrıs Türk Devleti'” olarak değiştirileceğini söyledi.

Erhan Arıklı ayrıca, sistem değişikliği için anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO’da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık” diyen Arıklı, bu konunun yakın süreçte ana konulardan biri olacağını kaydetti.