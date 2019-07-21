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KKTC'den duyurdu: Hakimiyetimizi Türkiye'nin desteğiyle dünyaya duyuracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Bu bölgedeki hakimiyetimizi ve iddialarımızı, güçlü Türkiye'mizin de desteğiyle dünyaya duyurmak, ona göre pozisyon almak ve KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir." dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:26
KKTC'den duyurdu: Hakimiyetimizi Türkiye'nin desteğiyle dünyaya duyuracağız

KKTC'deki Girne Limanı'nda "Gemi Kurtaran Römorkörünün KKTC'de Görevlendirilmesi Töreni" düzenlendi.

Törene, Başbakan Tatar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bazı askeri yetkililer ve milletvekilleri katıldı.

Başbakan Tatar, törene katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin yaptıkları konuşmalarda KKTC'yi sahiplenmeleri ve verilecek desteklerden dolayı teşekkür etti.

'KKTC daha da güçlenecek'

Tatar, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Doğu Akdeniz'de yapacağı yatırımlar ve bu gemilerle, hakimiyetimizi ve bu bölgedeki egemenlik haklarımızı haykırarak dünyaya mesajımızı veriyoruz. Çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu çalışmalar, bu coğrafyaya, bu değere sahip çıkma adına yapılacaktır. Haliyle KKTC daha da güçlenecektir. " dedi.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde harekatın ne kadar isabetli olduğuna vurgu yaparak, "Barış harekatından sonra devletimizi kurduk, Türkiye Cumhuriyeti ile 45 yaşındaki bu devlet yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

'Hakimiyetimizi dünyaya duyuracağız'

Son zamanlarda Türkiye'nin bölgedeki arama ve çıkarma çalışmalarını arttırarak devam ettirdiğine dikkati çeken Tatar, "Bu bölgedeki hakimiyetimizi ve iddialarımızı, güçlü Türkiye'mizin de desteğiyle dünyaya duyurmak, ona göre pozisyon almak ve KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:26
  1. Türkiye
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  3. ersin tatar
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  5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  6. Fuat Oktay
  7. Kıbrıs Barış Harekatı

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