KKTC'den BM'ye federasyon resti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Üstel, “Federasyon temelinde çözüm arayışı 2017'deki Crans-Montana Konferansı'nda tükendi” dedi.

Üstel, Kıbrıs meselesinin temelinde bir statü sorunu bulunduğunu vurguladı. GKRY'nin uluslararası toplum tarafından Ada'nın tek devleti ve temsilcisi olarak kabul edilmesinin iki taraf arasında ciddi bir dengesizlik yarattığını savunan Başbakan, bu yaklaşımın mevcut statükonun devamına hizmet ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergilediğini belirten Üstel, Rum tarafının siyasi eşitliğe ve güç paylaşımına dayalı bir ortaklığı kabul etme niyeti taşımadığının 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansta bir kez daha görüldüğünü bildirdi.

Başarısız modelin farklı adlarla dönüşüne itiraz

Geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan modellerin başka isimler altında yeniden gündeme getirilmesinin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını aktaran Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Başarısızlığı defalarca kanıtlanmış bir modelin farklı adlar veya yöntemler altında yeniden gündeme getirilmesi, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamayacak, aksine mevcut statükonun devamına yol açacaktır.”

Ada'da iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet bulunduğunun altını çizen Üstel, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Guterres'in temmuz ziyaretine değinen Üstel'den BM'ye çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihlerindeki Ada ziyaretine de değinen Üstel, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına imkan sağlayacak ortak bir zeminin bulunmadığının bir kez daha anlaşıldığını savundu.

Kıbrıs Türk halkının iradesinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Üstel, tarafların üzerinde uzlaşmadığı çözüm parametrelerinin dayatılmasına yönelik girişimlerin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs'ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşı için iki devletin egemen eşitliğinin esas alınması gerektiğini belirten KKTC Başbakanı, BM ve uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Kıbrıs'ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşının yolu, Ada'daki iki devletin ve iki halkın egemen eşitliğinin kabul edilmesinden geçmektedir. BM'yi ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri artık görmeye davet ediyorum.”