KKTC'de son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1068'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 1338 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını ve 4 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini belirtti.

Tedavisine devam edilen hasta sayısının 56 olduğunu kaydeden Pilli, yoğun bakımda hasta olmadığını ifade etti.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

- Kıbrıs Rum kesiminde 254 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 254 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte, 5 bin 555'i hızlı test olmak üzere, toplamda 11 bin 986 test yapıldığını, 254 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 9 bin 453'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 47'ye yükseldi.