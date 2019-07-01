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KKTC'de patlama! Saldırı şüphesi var

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:24
KKTC'de patlama! Saldırı şüphesi var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşkent bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama oldu.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülüyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmayan patlamanın bölgeye düşen insansız hava aracından kaynaklandığı öne sürüldü. Ancak resmi kaynaklardan bu bilgi henüz doğrulanamadı.

"Füze olabilir"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olay yerinde incelemeler yaptı. Yetkililerden bilgi alan Akıncı patlama ile ilgili, “Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor”dedi.

Bir gazetecinin, “Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu" yönündeki sorusuna da Akıncı “Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya’nın da Amerika’nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim” cevabını verdi.

"Cephanelik değil"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay, “Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor. Ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:24
  1. KKTC
  2. KKTC patlama

YORUM YAZ

  • engineerengineer37 dk önce
    S-400 leri KKTC ye hibe edelim..
  • ........1 sa önce
    Bu olayların istanbul aeçiminden sonra başlaması ne ilginç. Kafirler ülkemizi kuşatmaknistiyor

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