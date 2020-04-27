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Aktüel

KKTC'de milletvekili ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi

2020-04-27 19:35:22 -
KKTC'de milletvekili ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Meclis Mavi Salon'da sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen testler laboratuvara gönderildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kovid-19 ile ilgili süreç başladığından bu yana Meclis bünyesinde hijyen kuralları uyguladıklarını belirterek, bu çerçevede 19 Mart ve 21 Nisan'da iki oturum gerçekleştirildiğini ve yarın da bir oturum yapılacağını ifade etti.

Test yapılmasına katkı sunan Sağlık Bakanlığı ve görevli personele teşekkür eden Uluçay, Meclis faaliyetlerini sürdürürken herkesin sağlık konusunda tedbirli davrandığını bilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi'nin yarınki birleşiminde de sosyal mesafenin korunduğu oturma düzeninin devam edeceğini ve hijyen şartlarının uygulanacağını belirtti.


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