KKTC'de kutlama! Tatar: Güvenli gelecek için federasyona hayır

Lefkoşa Anıtı’nda düzenlenen törene; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasındaki varlığını ancak egemen eşitlik temelinde sürdürebileceğini belirterek, Türkiye’nin desteğiyle bu siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. Federasyon temelinde bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını, aksi takdirde egemenliğin sulandırılabileceğini, garantörlük hakkı ve Türk askerinin geri çekilebileceğini dile getiren Tatar, böyle bir durumda çocuklara güvenli bir gelecek bırakamayacaklarını söyledi.