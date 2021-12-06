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Dünya KKTC'de koronavirüs önlemi
Dünya

KKTC'de koronavirüs önlemi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüse karşı mücadeleler hız kesmeden devam ederken yürütülen çalışmalar kapsamında ilave tedbirler eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:46:00 -
KKTC'de koronavirüs önlemi

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'dan sonra yeni kararlar alan ülkeler arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de eklendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alındı.

Dijital seyahat belgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince belirlenen ilave Kovid-19 tedbirlerinin, bakanlık tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, KKTC'ye Ada dışından gelerek kara sınır kapılarından giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde Dijital Seyahat Belgelerini doldurması gerekecek.

Yeni kriterler belirlendi

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanlardan yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu istenecek ve yolculara 10 gün karantina uygulanacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu istenecek.

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler karantinasız giriş yapabilecek ancak ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra yeniden Kovid-19 testi yaptıracak, aşısız kişiler ise 7 gün karantinada kalacak.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, Ada'ya son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 5 gün karantinaya tabi tutulacak.

Yeşil renkteki ülkelerden aşılı olarak gelenlere kısıtlama olmayacak

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek. Karantinaya girecek kişiler, sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde gidecek.

Aşı olmayan giremeyecek

En az çift doz aşı yaptırmamış kişilerin ülke içerisindeki kapalı alanlara girmeleri yasak olacak. Bu kişiler sadece süpermarket, devlet daireleri ve banka gibi yerlere son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ile giriş yapabilecek.
Tüm işletmelerde kapalı alanlarda her 3 metrekareye bir kişi, açık alanlarda ise her 2 metrekareye bir kişi düşecek şekilde alınacak.

Aile ziyaretleri sınırlandırıldı

Sinema, kapalı konser ve tiyatro salonları yarı kapasite ile hizmet verecek ve buralarda yiyecek servisi yapılmayacak.

​​​​​​​Ev ziyaretlerinde 10 kişiden fazla aile ferdinin bir araya gelmesi yasak olacak.​​​​​​​ KKTC'de yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenecek, açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek.

Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den gelen veya son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) ülkeye girişleri durduruldu.

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