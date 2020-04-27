  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sürüyor

2020-04-27 16:22:11 -
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sürüyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında alınan "kısmi sokağa çıkma yasağı" devam ediyor.

KKTC Bakanlar Kurulunca alınan ve gündüz uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına genel olarak uyuluyor.

Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklar yasak dolayısıyla boş kaldı.

Alınan karara uymayan ve mazeretsiz sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, ülkede 23 Mart itibarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Bakanlar Kurulu, 1 Nisan itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı kararı da almıştı. Daha sonra kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

29 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda yeni kararların alınması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Aksünger Türkiye'nin İsveç'teki vatandaşlarını kurtarmasını hazmedemedi
Siyaset

CHP'li Aksünger Türkiye'nin İsveç'teki vatandaşlarını kurtarmasını hazmedemedi

Koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken’in yardım çığlıklarını duyan Türkiye’nin gurbetçiyi uçakla alarak yurda getirme..
Fatih Altaylı’dan tartışılacak sözler! ‘Çin virüsü’nde parmağı olan ülkeyi açıkladı
Gündem

Fatih Altaylı’dan tartışılacak sözler! ‘Çin virüsü’nde parmağı olan ülkeyi açıkladı

Fatih Altaylı, ‘Çin Virüsü’ başlıklı yazı kaleme aldı. Son günlerdeki en büyük tartışmalardan biri olan Çin’e açılacak davadan bahseden Alta..
Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi
Gündem

Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram'dan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili skandal bir paylaşımd..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı