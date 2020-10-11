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Aktüel KKTC'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.
Aktüel

KKTC'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:16:08 -
KKTC'de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.
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