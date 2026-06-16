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Aktüel Kanlar içinde yardım bekliyordu! Yaralı gence gazeteci ilk müdahaleyi yaptı
Aktüel

Kanlar içinde yardım bekliyordu! Yaralı gence gazeteci ilk müdahaleyi yaptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Aksaray’da tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanan Mehmet A.’nın yardımına olay yerindeki bir gazeteci koştu...

Aksaray’da gençler arasında bıçaklı kavga yaşandı. Yaralanan gence ise ilk müdahalesiyi bir gazeteci yaptı.

 

Olay, saat 01.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Sanayi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi içerisinde 68 ADG 688 plakalı araçla gezen Mehmet A. (28) ile arkadaşı Zübeyir Ç. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Zübeyir Ç., yanındaki bıçakla Mehmet A.'yı sağ bacağından yaraladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet A., yol kenarındaki araziye girerek durabildi. Olayın ardından Zübeyir Ç. kaçarken, yaralı genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralıyı gören bir gazeteci, genci yere yatırıp arkadaşından aldığı kemerle bacağına turnike yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının bacağından akan kan böylelikle durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar araç kamerasına da yansıdı.

 

Mehmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren gencin peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.

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