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KKTC’de görüşme krizinde Dışişleri Bakanı Özersay’dan Cumhurbaşkanına jet yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonucu yaşanan kriz hakkında, “Gizli bir şey var gibi hava yaratılması siyasi etik değerler ile bağdaşmıyor” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 20:34
KKTC’de görüşme krizinde Dışişleri Bakanı Özersay’dan Cumhurbaşkanına jet yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonucu yaşanan kriz hakkında, “Gizli bir şey var gibi hava yaratılması siyasi etik değerler ile bağdaşmıyor” dedi.


Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı gayriresmi görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile arasında yaşanan kriz hakkında bir açıklama geldi. Bakanlar Kurulu çıkışında açıklamada bulunan Özersay, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu tarafından yapılan yazılı açıklamaya cevap verdi. Özersay, “Dış politikayla ilgili Barış Burcu tarafından açıklama yapıldı. Geçen süre zarfında eşlerimiz ile birlikte sosyal bir yemekte bir araya geldik. Uzun süre müzakere masasında birlikte çalıştığım sırada tanıdığım Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yoktur. Gündemi meşgul etmişlerdir, üzüntü duydum” dedi.



“Guterres belgesinin önerildiğini basından öğrendim, Aknıcı’dan değil”


Görüşmeye ilişkin Bakanlar Kurulunu ve başbakanı bilgilendirdiğini belirten Özersay, “Sosyal içerikli yemek ertesi ve öncesinde sorumlu olduğum Bakanlar Kurulu ve başbakana bilgi verdim. Sayın Akıncı bir süre önce AKEL Lideri ile sosyal görüşme gerçekleştirdiğinde bir bakan olarak kimse bana bilgi vermedi. Guterres belgesinin önerildiğini basından öğrendim, Akıncı’dan değil” şeklinde konuştu.



“Gizli bir şey var gibi hava yaratılması siyasi etik değerler ile bağdaşmıyor”


Akıncı’nın tavrını eleştiren Özersay, “Sayın Akıncı’nın haritayı muhatabı ile paylaştığı sosyal içerikli görüşmeden veya yemekten haber verilmediği için sitem etmeyi sağlıklı bir yaklaşım olarak görmüyorum. Akıncı sosyal içerikli bir yemeği teyit etmek için Başbakana sorması, Dışişleri Bakanına sormaması, üstelik basına açıklama konusunda bir şey sormaması, ancak basına açıklaması kamuoyunun değerlendirmesi gereken bir husustur. Sanki gizli bir şey var gibi hava yaratılması Barış Burcu’nun ifadesi ile siyasi etik değerler ile bağdaşmıyor. Zanlıların iadesi ile ilgili bir rahatsızlık var ise, bizi üzer” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:34
  1. doğa

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